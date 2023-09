Foreste in Italia: la maggior parte delle specie di alberi è a rischio

L'obiettivo della ricerca è fornire informazioni per la gestione delle foreste e per l'attuazione di azioni atte a mitigare gli impatti del cambiamenti climatici.

La crisi climatica sta causando significative trasformazioni nelle foreste dei monti italiani, come indicato da uno studio condotto dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici di Lecce e pubblicato sulla rivista Frontiers in Forests and Global Change. Questo studio ha esaminato cinque regioni montane, comprese le Alpi e gli Appennini, e ha previsto che le zone più vulnerabili saranno quelle settentrionali e nord-orientali degli Appennini.

In queste regioni, la maggior parte delle specie di alberi è a rischio. L’obiettivo principale della ricerca è fornire informazioni utili per la gestione delle foreste e per l’attuazione di azioni atte a mitigare gli impatti del cambiamento climatico. È importante notare che in Italia circa un terzo del territorio è coperto da foreste, e negli ultimi anni c’è stata una tendenza all’aumento delle aree boschive. Tuttavia, le condizioni stanno cambiando rapidamente a causa dei cambiamenti climatici in corso.

Le foreste svolgono ruoli fondamentali nella regolazione del ciclo dell’acqua, nella conservazione della biodiversità, nel settore turistico e nell’assorbimento di CO2. Sergio Noce, coordinatore dello studio, sottolinea che ogni decisione presa oggi avrà un impatto duraturo su questi servizi e deve essere basata sulla migliore conoscenza disponibile.

I ricercatori hanno sviluppato modelli delle foreste nelle cinque regioni analizzate, combinandoli con previsioni climatiche fino al 2050. In generale, si prevede che la linea degli alberi si sposterà verso altitudini superiori, con il conseguente avanzamento dei boschi nelle praterie alpine. Tuttavia, alcune specie, come l’abete bianco e il faggio europeo, sono a rischio, mentre altre, come il larice europeo e il cerro, potrebbero estendere il loro areale. Allo stesso tempo, nuove vulnerabilità potrebbero emergere, come nel caso del pino marittimo, che potrebbe diventare più suscettibile agli incendi nelle foreste dell’Appennino meridionale.