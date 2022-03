Vivo X Fold si sarebbe mostrato nelle prime foto dal vivo

Nel corso degli ultimi mesi diversi rumor hanno preso di mira lo smartphone Vivo X Fold, il quale si presumeva sarebbe stato annunciato dalla compagnia nel giro di non troppo tempo. Almeno per ora, così non è andata, ma ciò non vuol dire che i fan non hanno avuto modo di scoprire ulteriori dettagli in merito al gioiellino in questione, dato che il dispositivo si è mostrato in delle presunte foto dal vivo che ne avrebbero mostrato il design, come recentemente ripreso sulle pagine di GMSArena.

Si parla di un dispositivo che potrebbe presentarsi come suggerito nella foto che trovate qui di seguito, seppur si tratti ancora di un leak e sia bene attendere conferme ufficiali dalla compagnia al fine di ricevere novità precise in tal senso. Nella parte sul retro troviamo uno schermo che una volta sfoderato assume una forma piuttosto quadrata, in maniera simile a quanto avvenuto con i Galaxy Z Fold di Samsung, che risulta però particolarmente interessante per via dell’assenza di un qualunque segno della cerniera nella parte centrale.

Seppur non ci siano ancora conferme in tal senso, quello che sappiamo è che il Vivo X Fold dovrebbe presentarsi con uno schermo da 8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Pare che la compagnia inserirà all’interno il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, oltre che una batteria da 4.600mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W e wireless a 50 W, di sicuro una batteria non chissà quanto capiente per uno smartphone con queste dimensioni.

Nulla è ancora confermato in ogni caso, e servirà scoprire maggiori dettagli grazie a un reveal ufficiale da parte di Vivo, che speriamo non serva attendere per molto tempo, specialmente nel caso in cui i primi dispositivi di prova fossero per davvero in circolazione.