Vivo X Fold è ufficiale, confermati tutti i dettagli

Si aspettavano da tempo novità in tal senso, e lo smartphone Vivo X Fold è stato finalmente confermato da parte della compagnia, con conferme relative al design e moltissimi dettagli confermati. Si parla nello specifico di uno schermo grande da 8,03 pollici di tipo pieghevole, che si riduce a 6,53 pollici quando si opta per la soluzione più classica. Il tutto è avvenuto grazie all’utilizzo dell’Ultra Thin Glass adottato anche da Samsung, con GSMArena che ha parlato di come la cerniera permetta aperture da 60 a 120 gradi.

Stando ad Android Authority invece, come riportato sulle pagine di The Verge, i dispositivi vengono pubblicizzati come in grado di chiudersi fino a 300.000 volte, il che risulta decisamente meglio rispetto alle 200.000 volte di cui ha parlato Samsung per la sua ultima generazione di device portati sul mercato. Meccanismo pieghevole a parte, i device offriranno una batteria da 4.600mAh, con un SoC Snapdragon 8 Gen 1 all’interno pronto a supportare la ricarica a 50 W wireless e a 66 W cablata.

Entrambi gli schermi offriranno 120 Hz di refresh rate e un sensore per le impronte digitali all’interno. Non mancheranno quattro fotocamere totali, una da 50 MP, una 48 MP grandangolare, una 12 MP con zoom 2x telephoto e una 8 MP con zoom 5x periscopica, con punch-hole e sensori da 16 MP per entrambi gli schermi.

Per quel che riguarda il lancio, in attesa di scoprire se i dispositivi avranno modo di giungere anche nel nostro paese, di parla di circa 1.413$ (al cambio attuale) per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione e di circa 1.570$ per quella che offre invece 512 GB (al cambio attuale) di memoria interna. Non resterà che scoprire maggiori dettagli quando gli utenti avranno modo di mettere mano sui gioiellini, sperando che Vivo allarghi la serie a tutto il mondo.