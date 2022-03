Vivo X Note: leak svela i dettagli del nuovo tablet?

Un recente leak potrebbe aver svelato in anticipo le specifiche tecniche del primo pad di Vivo, noto come Vivo X Note, uno smartphone di fascia alta che dovrebbe riuscire a presentarsi come competitor molto importante nel segmento flagship del mercato. A parlare del tutto, come ripreso sulle pagine di GizChina, troviamo il noto leaker Abhishek Yadam, il quale ha parlato di come il dispositivo dovrebbe offrire un grosso display da 11 pollici con risoluzione di 2,5K e refresh rate di 120 Hz.

Al momento non è chiaro se si tratterà di un LCD o di un OLED, con la scelta che avrà ovviamente modo di incidere sul prezzo finale, di cui non abbiamo ancora dettagli. Per quel che riguarda lo schermo, si parla anche di supporto al Dolby Vision, con il device che all’interno dovrebbe offrire il chip Qualcomm Snapdragon 870, presentandosi con GPU Adreno 650, oltre che stando a quel che sappiamo con 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio per l’archiviazione.

Vivo Pad – 2.5k display

– Snapdragon 870

– Dolby Vision

– Origin OS

– 8GB ram

– Android 11

– Metal body

– Quad speakers

– Dual camera

– Vivo Pencil#Vivo #VivoPad #VivoTab pic.twitter.com/8vkLVOisB0 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 25, 2022

A quanto pare, nonostante delle specifiche tecniche anticipate particolarmente interessanti, il dispositivo verrà lanciato sul mercato con OriginOS basato su Android 11, seppur sia possibile che in futuro vedremo la compagnia fare un upgrade del sistema operativo con l’obiettivo di migliorare le potenzialità del dispositivo sotto quest’ambito.

Per il resto, si parla di batteria da 8.040mAh con supporto alla ricarica rapida da 44 W, con un totale di quattro speaker che dovrebbero essere presenti. Pare che saranno inclusi dei connettori per una tastiera, e che sarà presente il supporto allo stilo Vivo Pencil. Non resta quindi che aspettare di scoprire di più in merito ai device, che dovrebbero essere i protagonisti di un nuovo reveal nella giornata dell’11 aprile 2022.