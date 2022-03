Vivo X Fold sarà uno smartphone pieghevole con Snapdragon 8 Gen 1?

Nel corso degli ultimi anni, sempre più compagnie hanno deciso di affacciarsi al settore degli smartphone pieghevoli, investendo al fine di garantirsi una posizione di rilievo nel settore sempre in maggiore crescita. Abbiamo visto una manovra di questo tipo concretizzarci per la maggior parte con Samsung e Huawei, seppur anche Xiaomi abbia portato il tutto nel mercato cinese, e a quanto pare verrà seguita da Vivo, attraverso la serie NEX pensata per portare in campo nuove esperienze.

Si parla nello specifico della nuova serie X, con il prossimo dispositivo che come recente emerso dovrebbe essere il Vivo X Fold, che dovrebbe presentarsi sul mercato con Snapdragon 8 Gen 1. Si parla per il resto di batteria da 4.600mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W cablata e a 50 W wireless. Dovrebbe essere presente sul retro una fotocamera principale da 50 MP, accompagnata da un’ultrawide da 48 MP e da una lente da 12 MP con zoom ottico, e da un’ultima 8 MP telephoto con zoom 5x.

Pare che nella parte frontale per la fotocamera, di cui non sono al momento emersi ancora dettagli, verrà scelto un setup di tipo punch-hole, con un sensore per le impronte digitali posto invece sotto al display. Pare si parlerà di risoluzione Full HD+ per entrambi gli schermi, pronti a offrire anche 120 Hz. Stando al noto leaker Digital Chat Station, verrà infatti scelto uno schermo da 7 pollici, che verosimilmente sarà quello principale.

Non abbiamo per il momento a che fare ancora con informazioni confermate, ed è bene infatti aspettare un annuncio della compagnia in merito al device in questione, in attesa di scoprire di più sia in merito alle specifiche tecniche che al prezzo a cui questo avrà modo di presentarsi, sperando che il tutto venga lanciato anche in Italia.