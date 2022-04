Vivo X Fold: arrivano anche i render ufficiali

In attesa del reveal ufficiale del Vivo X Fold, dispositivo pieghevole pronto a mostrarsi stando a quel che sappiamo nella giornata dell’11 aprile in Cina, assieme ai Vivo Pad, la compagnia ha anticipato alcune novità. Parliamo di teaser arrivati sulla piattaforma di Weibo, come approfondito sulle pagine di 91Mobiles, i quali anticipato un design che risulta all’apparenza alquanto simile ai Galaxy Z Fold 3 di Samsung.

Troviamo nella parte frontale il brand della compagnia, con un comparto di fotocamere circolare che include anche un LED Flash. Il Vivo X Fold include una ricarica attraverso porta USB di tipo C, e si presenterà nelle colorazioni blu, cremisi e arancio. Per quel che riguarda le specifiche, si parla di uno schermo da 6,53 pollici AMOLED E5 con risoluzione 2K+ e refresh rate di 120 Hz, con Snapdragon 8 Gen 1 all’interno. Sembra che troveremo 12 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione fra cui scegliere, con una batteria da 4.600mAh compatibile con la ricarica rapida a 120 W.

Sul retro il setup delle fotocamere dovrebbe essere di 50 MP primaria + 48 MP ultrawide + 12 MP telephoto con zoom ottico 2x + 8 MP periscopico. Parliamo in ogni caso di feature ancora non confermate, che infatti la compagnia avrà modo di confermare o smentire con ulteriori dettagli in merito al device nel corso del suo prossimo evento, che speriamo abbia modo di svelare tutte le novità in tal senso senza rinvii all’orizzonte.

C’è da sottolineare in ogni caso che per il momento si parla di un debutto del telefono per quel che concerne il mercato cinese e non sappiamo infatti sé e quando avremo modo di ricevere novità in tal senso anche per quel che riguarda il lancio in Europa e di conseguenza anche nel nostro paese, che potrebbe essere ad ora ancora lontano.