Evento Apple Peek Performance: come guardarlo in diretta e tutti i prodotti attesi

Questa sera, alle 19:00 in punto, Apple terrà il primo keynote del 2022. Ecco come seguire l'evento "Peek Performance" e tutti i prodotti attesi.

È tutto pronto per il primo evento di Apple del 2022. L’appuntamento è per oggi, 8 marzo, alle 19:00 italiane. Sarà ancora una volta un evento esclusivamente virtuale, senza pubblico in sala. In compenso sarà possibile seguire il keynote “Peek Performance” in diretta streaming.

Quali prodotti presenterà Apple questa sera?

Anche questa volta l’attesa per il primo keynote di Apple del 2022 è stata accompagnata da una ricca serie di rumor. Durante le scorse settimane diversi insider hanno tentato di anticipare le mosse dell’azienda di Cupertino, rivelando alcuni dei possibili prodotti che verranno presentati questa sera dal palco dell’Apple Apple Park, a Cupertino.

Una nuova colorazione per l’iPhone 13 . Secondo alcune indiscrezioni questa sera Apple presenterà un iPhone 13 in edizione Dark Green . Ve lo ricordate? Apple aveva presentato una nuova colorazione mid-gen dell’iPhone 12 anche l’anno scorso. Potrebbe essere una nuova tradizione.

. Secondo alcune indiscrezioni questa sera Apple presenterà un iPhone 13 in edizione . Ve lo ricordate? Apple aveva presentato una nuova colorazione mid-gen dell’iPhone 12 anche l’anno scorso. Potrebbe essere una nuova tradizione. Il protagonista della serata dovrebbe essere il nuovo iPhone SE 3 , lo smartphone ‘entry-level’ di Apple. Questa volta dovrebbe avere finalmente la tecnologia 5G e forse avrà anche un prezzo di lancio più basso rispetto alle generazioni passate.

, lo smartphone ‘entry-level’ di Apple. Questa volta dovrebbe avere finalmente la tecnologia 5G e forse avrà anche un prezzo di lancio più basso rispetto alle generazioni passate. Apple potrebbe presentare anche un nuovo iPad. L’ iPad Air 5 potrebbe utilizzare il processore M1 già visto sugli iPad Pro.

potrebbe utilizzare il processore M1 già visto sugli iPad Pro. Secondo Mark Gurman, questa sera Apple potrebbe presentare anche i suoi primi prodotti con il tanto atteso chip M2. Si parla di un nuovo MacBook Pro ma, a dirla tutta, siamo un po’ scettici.

ma, a dirla tutta, siamo un po’ scettici. Sempre Gurman ha parlato per la prima volta di un nuovo device completamente inedito. Dovrebbe chiamarsi Mac Studio e potrebbe essere una via di mezzo tra il Mac mini e il Mac Pro. Tradotto: un cubotto, come il Mini, ma più potente e decisamente più grande.

e potrebbe essere una via di mezzo tra il Mac mini e il Mac Pro. Tradotto: un cubotto, come il Mini, ma più potente e decisamente più grande. Questa sera Apple dovrebbe annunciare anche il lancio di iOS 15.4, iPadOS 15.4 e quindi macOS 12.3, watchOS 8.5 e tvOS 15.4

Come seguire l’evento Apple “Peek Performance” in diretta

Per seguire l’evento Peek Performance è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Apple. L’azienda ha già creato una pagina ad hoc per seguire l’evento in diretta. Nulla di più semplice.

Potete anche seguire l’evento direttamente dal canale YouTube ufficiale di Apple. Per comodità, vi mettiamo il player qua sotto. Alle 19:00 in punto di oggi non vi basterà fare altro che cliccare sul tasto play.

Sarà anche possibile seguire l’evento dall’app ufficiale Apple TV.