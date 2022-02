Il prossimo iPhone SE sarà economico, per davvero

Secondo nuove indiscrezioni, la prossima generazione di iPhone SE verrà proposta con un prezzo significativamente più basso. L’attuale modello, il SE presentato nel 2020, viene venduto sullo store ufficiale di Apple ad un prezzo di partenza di 499€.

Troppo per parlare di un entry-level, e sempre troppo per poter parlare di un mid-range ‘puro’. Con l’iPhone SE in arrivo nel 2022 le cose potrebbero essere destinate a cambiare. Lo suggerisce un’analista di Loop Capital Markets. John Donovan, che cita fonti anonime ben informate, sostiene che il prossimo iPhone SE potrebbe venire proposto con un prezzo di partenza di circa 300$. Circa il 25% in meno rispetto all’attuale price tag americano (399$).

A scanso di equivoci, questo non dovrebbe tradursi in una conversione 1:1 con l’euro. Quei 300 dollari potrebbero diventare 360€/400€ in Italia.

Donovan sostiene che Apple stia iniziando a sentirsi intimorita dall’offerta degli Android low-budget, motivo per cui sarebbe interessata a colmare l’attuale vuoto con un suo prodotto, per una volta, veramente proposto ad un prezzo aggressivo.

Non conosciamo molte informazioni sul prossimo iPhone SE 3, gli analisti sembrano abbastanza sicuri della presenza di un chip di nuova generazione, probabilmente l’A15 Bionic, e di un modem 5G (ormai è lo standard, anche nella fascia economica del mercato).

Al contrario, non si prevedono grossi cambiamenti né per quel che concerne il modulo fotografico, né per il design. Il prossimo iPhone SE 3 è atteso per il mese di marzo, anche se non ci sono state conferme ufficiali da parte di Apple.