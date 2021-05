POCO M3 Pro: 5G a 159€, semplicemente imbattibile

La fascia bassa del mercato ha una nuova star, si chiama POCO M3 Pro ed è uno smartphone 5G con un prezzo di partenza (in promozione fino al 26 maggio) inferiore a 160€. Non sappiamo ancora come si comporta il telefono alla prova dei fatti, dato che è stato presentato oggi e non ci sono ancora recensioni ufficiali sulla stampa internazionale, eppure sulla carta l’M3 PRO si preannuncia come un prodotto estremamente interessante.

A partire dal design simpatico e carismatico quanto basta, specie nel signature color giallo. Certo c’è il 5G ma parliamo comunque di uno smartphone da meno di 200 euro, quindi è importante calibrare le aspettative di conseguenza. Il SoC del POCO M3 Pro è il Dimensity 700 della MediaTek affiancato da 4 o 6 GB di RAM a seconda del modello. Lo schermo è di dimensioni decisamente importanti: si parla di 6,5 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate dinamico (!) fino ad un massimo di 90Hz – con soglie intermedie fissate a 30, 50 e 60 Hz a seconda dell’uso. Lo schermo è interrotto unicamente dalla selfie cam a foro.

Sul retro troviamo invece un modulo fotografico a tripla camera: 48MP per la principale, affiancata da due sensori aggiuntivi da 2MP per macro e effetto profondità.

Insomma, non lo troveremo ai vertici dei benchmark ma per chi cerca uno smartphone dalle caratteristiche interessanti sotto i 200 euro il POCO M3 Pro 5G è decisamente da prendere in considerazione. Se poi a questa cifra si vuole a tutti i costi il 5G diventa semplicemente un must. Non c’è molta altra scelta. Non ancora, almeno.

È disponibile in due versioni, entrambe già ordinabili su Amazon:

Poco M3 Pro 5G da 4/64GB: 159,90€

Poco M3 Pro 5G da 6/128GB: 199,90€

Lo ribadiamo: si tratta di una promozione di lancio, c’è tempo fino al 26 maggio per approfittare di questi prezzi imbattibili.

