“Apple presenterà il nuovo chip M2 domani” e arrivano anche le possibili specifiche

Secondo fonti giudicate attendibili, l’attesa per scoprire l’atteso nuovo chip M2 del 2022 sarebbe ormai prossima alla fine. Apple potrebbe presentare il nuovo chipset in occasione del keynote previsto per la sera di domani 8 marzo.

A lanciare la notizia è il solito Mark Gurman, firma di Bloomberg estremamente informata sul dietro le quinte dell’azienda di Cupertino. Gurman sostiene di aver ottenuto conferme da diversi sviluppatori di Apple (che per ovvi motivi non cita per nome).

Secondo Gurman è pressoché certo che domani verranno mostrati i nuovi MacBook Pro 2022 con chip M2. Al di là dell’entusiasmo di Gurman, ci pare comunque opportuno sottolineare ancora una volta che si tratta di dei rumor non ufficiali.

Sempre il giornalista di Bloomberg rivela anche le possibili specifiche del chip M2: si parla di 8 CPU Core e 10 GPU Core. In futuro Apple dovrebbe installare il chip M2 su tutti i suoi prodotti. Apple avrebbe già testato il funzionamento del chip M2 utilizzando l’ultima beta di macOS Monterey.

Il chip di nuova generazione sarebbe poi stato testato con successo su diverse versioni di macOS, incluse le versioni 12.3 e sulle ancora inedite versioni 12,4 e macOS 13 (in arrivo nei prossimi mesi).

Oltre a questo, secondo gli insider Apple dovrebbe utilizzare l’evento di domani anche per mostrare il suo nuovo iPhone di fascia economia con tecnologia 5G. Per saperne di più, l’appuntamento è fissato per domani 8 marzo alle 19 italiane.