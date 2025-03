Apple rinnova il MacBook Air con chip M4 e abbassa i prezzi

Apple ha ufficialmente aggiornato la sua popolare linea MacBook Air con il chip M4, lo stesso processore già visto nei recenti MacBook Pro, iMac e Mac mini. Sebbene l’aggiornamento mantenga sostanzialmente invariato il design fisico, le specifiche del display, la tastiera e le porte, ci sono alcune novità significative che rendono questa generazione particolarmente interessante.

Prezzi più bassi e nuova colorazione Blu Cielo

La modifica più rilevante riguarda il prezzo. Il MacBook Air da 13 pollici con chip M4 parte ora negli USA parte da 999 dollari, con una riduzione di 100 dollari rispetto al modello M3 e lo stesso prezzo fissato per l’Air M2 lo scorso anno. Anche il modello da 15 pollici beneficia di un taglio di prezzo analogo, passando da 1.299 a 1.199 dollari. Le configurazioni base includono entrambe 16GB di RAM e 256GB di archiviazione, un notevole miglioramento rispetto alle precedenti generazioni.

Per quanto riguarda l’Italia, il prezzo parte da 1249€, cioè esattamente 100€ in meno rispetto al precedente prezzo del modello base.

La versione M2 continuerà a essere venduta come modello economico in alcuni paesi, ma non negli Stati Uniti. Apple proseguirà inoltre la vendita di una versione più economica del MacBook Air M1 attraverso Walmart, pratica iniziata a marzo 2024.

Tra le altre novità degne di nota troviamo la fotocamera Center Stage da 12 megapixel, simile a quella introdotta nell’iMac e nel MacBook Pro lo scorso anno. Come le altre fotocamere Center Stage, questa si sposta digitalmente per seguire le persone mentre si muovono e supporta effetti di rimozione e sostituzione dello sfondo che le vecchie webcam non offrono.

Apple introduce anche una nuova opzione di colore, una tonalità Blu Cielo che ricorda (seppur leggermente meno satura) il blu zaffiro utilizzato da Microsoft per i PC Surface. Questa finitura potrebbe diventare la preferita tra le tre colorazioni più chiare dell’Air. Argento e la dorata Starlight sono le altre due opzioni; Apple offre ancora la finitura scura Midnight, mentre lo Space Gray è stato eliminato.

Prestazioni potenziate e supporto multimonitor migliorato

Per quanto riguarda le prestazioni, come i modelli precedenti, il MacBook Air M4 non ha una ventola di raffreddamento all’interno, il che probabilmente renderà il suo M4 leggermente più lento rispetto alle altre versioni. Tuttavia, dispone comunque di una CPU a 10 core (quattro P-core, sei E-core), una GPU “fino a” 10 core e un Neural Engine a 16 core. I modelli base sono dotati di 16GB di RAM, aggiornabili a 24GB e 32GB. L’opzione da 32GB è una novità assoluta per l’Air, che era limitato a 16GB nella generazione M1 e a 24GB per i modelli M2 e M3.

I nuovi MacBook Air possono anche supportare fino a tre display contemporaneamente: due display esterni 6K, più lo schermo interno del laptop. Il precedente M3 poteva gestire due schermi esterni solo se il display interno era spento.

I nuovi modelli MacBook Air sono disponibili per il preordine da oggi e saranno in vendita dal 12 marzo.