Mac Studio sarebbe il nuovo “ibrido fra mini e Pro” di Apple

Come recentemente riportato, sembra che nel giro di poco tempo avremo modo di vedere un nuovo dispositivo Mac di Apple, il quale prenderebbe il nome di Mac Studio.

Stando a quanto recentemente riportato in esclusiva dalle pagine di 9to5Mac, Apple sarebbe attualmente al lavoro su un nuovo tipo di Mac mai arrivato sul mercato, il quale si presenterebbe come prodotto realizzato in seguito al passaggio completo della compagnia dai SoC targati Intel agli Apple Silicon, grazie alla presenza sempre più massiccia dei chip M1 (e delle due varianti M1 Pro ed M1 Max) sul mercato.

Ovviamente non abbiamo a che fare con informazioni ufficiali, e risulta infatti possibile che le cose andranno in maniera diversa rispetto a quanto recentemente anticipato grazie al nuovo report. Tuttavia, c’è da dire che la compagnia ha già avuto modo di suggerire in passato, soprattutto grazie alle dichiarazioni del CEO, che l’obiettivo non è solamente quello di realizzare nuovi dispositivi delle serie di device già esistenti, ma quello di crearne anche di nuove, continuando a supportare quelle già esistenti.

A quanto pare, il nuovo dispositivo sarà basato principalmente sui Mac mini, ma le due versioni in sviluppo (una con SoC M1 Max e una con un chip ancora più potente) avrebbero modo di offrire delle performance decisamente migliori rispetto a quelle dei device passati, il che collegherebbe il tutto maggiormente ai Mac Pro. 9to5Mac sottolinea che in sede esterna il dispositivo potrebbe prendere un nome che non sia Studio, ma che ciò avrebbe modo di ricollegare il tutto all’Apple Studio Display di cui si parla ormai da tempo.

Mentre a quanto pare non avremo modo di vedere i dispositivi nel corso del nuovo evento Apple di marzo, e la compagnia non ha ovviamente confermato il tutto, c’è da sottolineare che potremmo in questo caso ad avere a che fare con informazioni riguardanti solamente il “Mac Pro più piccolo” di cui il noto insider Mark Gurman aveva parlato tempo a dietro.