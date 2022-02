Samsung ha già venduto oltre 1 milione di Galaxy S22

Samsung macina record: solamente in Corea ha già venduto oltre 1 milione di Galaxy S22. 300.000 vendita in appena 24 ore.

Samsung ha già venduto oltre 1 milione di smartphone della linea Galaxy S22. Il colosso coreano è riuscita a piazzare oltre 300.000 unità in appena 24 ore, conquistando un nuovo record. I dati si riferiscono esclusivamente al mercato della Corea del Sud.

Oggi il Samsung Galaxy S22 è disponibile esclusivamente in Corea, mentre negli altri mercati – Italia inclusa – sono già stati aperti i preordini, con le prime spedizioni previste nel corso delle prossime settimane.

Samsung punta a consegnare oltre 33 milioni di Galaxy S22 entro la fine del 2022. Alla luce degli incredibili obiettivi di vendita già raggiunti, il traguardo sembra estremamente fattibile.

Samsung ha venduto 1,02 milioni di Galaxy S22 tra il 14 e il 21 febbraio. I dati si riferiscono esclusivamente al mercato coreano.

Ma le ambizioni del colosso coreano non si fermano al Galaxy S22. Samsung vuole occupare il 22% del market share globale entro la fine dell’anno. Per riuscirci, l’azienda dovrà vendere circa 390 milioni di smartphone in tutto il mondo.

Ricordiamo che l’attuale line-up include i Samsung Galaxy S22, S22+ e SS Ultra. L’ultimo, il top di gamma, occupa concettualmente il vuoto lasciato dalla vecchia linea Galaxy Note.

Come sottolinea il sito Aroged, inizialmente gli obiettivi fissati da Samsung erano sembrati eccessivamente ambiziosi, eppure lo scetticismo sta pian piano venendo a meno e ora molti analisti si stanno ricredendo.

Il lancio dei nuovi Galaxy S22 non è stato privo di qualche inciampo. Ad esempio un report di GSMArena ha evidenziato come le prestazioni della nuova ricarica a 45W lascino piuttosto a desiderare, mentre il Galaxy S22 Ultra ha avuto qualche difficoltà durante un recente test per verificare la resistenza del device agli urti da caduta.