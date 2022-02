Samsung Galaxy S22 Ultra: arrivano i test sulle cadute, con risultati preoccupanti

Samsung ha da poco svelato i suoi nuovi dispositivi Galaxy S22, che dopo molteplici rumor si sono finalmente rivelati in via ufficiale, con ulteriori approfondimenti degli utenti che non sono mancati in seguito al reveal delle informazioni da parte della compagnia. Parliamo di dispositivi che all’infuori delle ottime performance e possibilità per gli utenti offerte si presentano con la protezione Gorilla Glass Victus+ e hanno una nuova copertura in lega di alluminio pensata per fornire maggiore resistenza.

Ovviamente, nonostante si tratti di sforzi indubbi da parte dell’azienda sudcoreana, la parola finale va agli utenti ,che si troveranno ad avere a che fare con i dispositivi in questione per moltissimi anni, e che in seguito a cadute e urti accidentali dovranno decretare per certo se si tratterà di smartphone così resistenti come sembra. In attesa dell’arrivo nelle case degli smartphone, un test per e cadute è arrivato, e ha purtroppo evidenziato dei dettagli poco positivi, come potete vedere qui di seguito.

Il canale PBK che ha già evidenziato con ulteriori test la resistenza del dispositivo, ha quindi provato a danneggiare intenzionalmente il dispositivo simulando delle cadute (davvero un male al cuore) che normalmente succedono per gli utenti che maneggiano uno smartphone. Il tutto è stato eseguito su un S22 Ultra, ed è emerso che per via del nuovo setup delle fotocamere, la prima a danneggiarsi è stata proprio la ultrawide presente nella parte superiore.

Si parla anche di come il display curvo si sia danneggiato significativamente, il che evidenzia come sia bene preoccuparsi di inserire una protezione, oltre che una cover resistente, sperando sempre che il telefono possa cadere dal lato del retro. Resta da vedere tuttavia quale sarà il parere degli utenti, i quali nei prossimi mesi si troveranno davanti a reali danni accidentali e potranno fare chiarezza sulla situazione.