Samsung Galaxy S22: la beffa del caricatore da 45W, zero differenze con il 25W

Secondo un report di GSMArena, non ci sarebbero differenze tra il nuovo caricatore da 45W del Galaxy S22 e quello da 25W.

23—Feb—2022 / 11:11 AM

Durante la presentazione della nuova linea di smartphone Galaxy S22, Samsung aveva promesso tempi di ricarica nettamente più veloci di quanto già visto nella scorsa generazione. Del resto i nuovi S22 Ultra e S22+ possono contare su una ricarica da 45W, contro i 25W del Galaxy S21 . Lecito aspettarsi un miglioramento delle prestazioni di ricarica, no?

No. A quanto pare non cambia assolutamente nulla. Ad un esame attento di GSMArena è risultato che i tempi di ricarica dei nuovi Samsung Galaxy S22+ e S22 Ultra sono rimasti pressoché invariati rispetto a quelli dell’S21. Il sito ora punta il dito contro il colosso coreano, accusando Samsung di aver condiviso delle informazioni fuorvianti.

Ma è davvero così? O si tratta dell’ennesimo inciampo risolvibile facilmente con un aggiornamento software prima del debutto internazionale dello smartphone? Ricordiamo che, stando ad alcune prime recensioni, i nuovi flagship di Samsung sembrerebbero avere qualche problemino anche con i videogiochi più esigenti (nonostante sulla carta le specifiche siano al top). Quest’ultimo, però, dovrebbe essere un problema risolvibile con una futura patch.

Per il momento sappiamo che la nuova ricarica da 45W non sembra introdurre nessun vantaggio. Eh sì che il caricabatteria da 45W non è nemmeno incluso nella confezione degli smartphone. Samsung lo vende a parte ad un prezzo tutto fuorché popolare.

La ricarica a 25W dell’S21 Ultra richiedeva grossomodo 62 minuti. Il Galaxy S22, quando equipaggiato con il caricatore da 45 W, ce ne impiega 59. Un risparmio di tre minuti giustifica davvero tutto questo clamore? Ma la beffa non è ancora finita, perché GSMArena segnala che se si usa il caricatore da 25W al posto di quello da 45W i tempi di ricarica non cambiano più di tanto. Samsung non ha ancora commentato ufficialmente il report di GSMArena. Possibile che le cose siano destinate a rimanere così?