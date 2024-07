L’automobile elettrica è un chiaro segno verso un futuro migliore, all’insegna del risparmio energetico e soprattutto riducendo l’immissione di agenti inquinanti nell’ambiente. Le automobili elettriche sono state viste con entusiasmo, ma anche con scetticismo per gli eventuali problemi di autonomia e quindi ricarica della batteria.

Nel prossimo futuro, il problema di ricaricare la tua automobile elettrica potrebbe essere risolto. Grazie all’arrivo nel mercato di un caricatore elettrico portatile di GoSun, azienda leader nel settore delle batterie ricaricabili. I dubbi sull’acquisto e uso di queste automobili è dato dall’accessibilità delle stazioni di ricarica. Con il nuovo caricatore a pannelli solari di GoSun il problema sarà risolto.

Un ottimo accessorio per chi non ha a disposizione un garage e chi abita in un condominio, e non ha accesso a una stazione di ricarica elettrica per l’automobile. Ha la forma di tappettino che all’occorrenza si apre e posiziona sopra il tetto della macchina. Si collega e azioni la ricarica della batteria dell’automobile elettrica posteggiata ovunque tu sia. A casa o in un’area di sosta in vacanza, o in viaggio per lavoro, vale anche per un furgone, se lo usi come mezzo di lavoro.

Il caricatore elettrico portatile di GoSun si porta all’interno di un piccolo bauletto. Si posiziona sul portabagagli e si aziona la ricarica. Essendo uno strumento che funziona con i pannelli solari, è necessario che ci sia una bella giornata di sole. In quelle nuvolose la ricarica potrebbe andare a rilento.

Il caricatore elettrico per la tua auto: fino a 50 km in più di autonomia

Autonomia è la parola d’ordine in questi casi. Il caricatore elettrico per auto portatile di GoSun fornisce fino a 1200 watt di energia solare e pesa 70 libbre (31 kg circa). Garantisce fino a 30 miglia di percorrenza, ossia circa 50 km in più. L’azienda parla di circa 20 miglia in più fornite al giorno, ma dipende anche dalla tipologia di macchina e dalle condizioni metereologiche. Grazie al sistema basato sull’energia solare, la ricarica diventa facile e accessibile senza problemi.

L’installazione, garantisce l’azienda, avviene in circa 20 minuti. In aggiunta c’è un lucchetto in dotazione per motivi di sicurezza, ossia per eliminare il rischio del furto. L’automobile spesso rimane parcheggiata per ore sotto il sole, in quei momenti di pausa, basta mettere il caricatore GoSun sul tetto dell’automobile per ricaricarla. In ogni caso, questo EV di GoSun si affaccia al mercato automobilistico in un momento storico ideale per questo genere di utilizzo. Questo caricatore elettrico a pannelli solari portatile potrebbe rappresentare la soluzione ideale per rilanciarne l’uso.