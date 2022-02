Realme 9 Pro e Pro+ sono ufficiali, ecco i dettagli

Realme 9 Pro e Pro+ sono stati annunciati in via ufficiale dalla compagnia, scopriamo quindi i vari dettagli confermati.

Realme 9 Pro e Pro+ sono pronti ad arrivare sul mercato, come ripreso sulle pagine di PhoneArena, con debutti in india per il 21 febbraio nel primo caso e per il 23 febbraio nel secondo. La compagnia ha finalmente confermato tutte le specifiche tecniche dei dispositivi in questione, vediamole quindi insieme. Entrambi i device si presentano con un sensore per le impronte digitali sotto allo schermo, jack audio da 3,5 mm e colorazioni Aurora Green, Sunrise Blue, Midnight Black confermate in via ufficiale.

Si parla nel primo caso di un dispositivo venduto al cambio attuale a circa 240$ con configurazione da 6 GB + 128 GB, che aumentano di 40$ assieme a ulteriori 2 GB di RAM. Troviamo un display da 6,6 pollici con refresh rate di 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 965, comparto fotocamere da 64 MP + 8 MP + 2 MP con 16 MP per i selfie. Il tutto si chiude con una batteria da 5.000mAh con compatibilità per la ricarica rapida da 33 W.

Nel secondo caso abbiamo a che fare con un dispositivo più piccolo, che misura infatti 6,4 pollici, oltre che refresh rate minore e una batteria più piccola, con un focus quindi meno riguardante il gaming e maggiormente importante per la produttività. Il prezzo parte da 333$ circa, con un aumento di 2 GB di RAM per circa 30$ e una versione da 8 GB + 256 GB che costa poco meno di 400$, considerando in tutti i casi il cambio attuale.

Lo schermo AMOLED, di conseguenza decisamente migliore rispetto all’offerta base del precedente modello, è accompagnato da un SoC MediaTek Dimensity 920, con comparto fotocamere da 50 MP + 8 MP + 2 MP, con 16 MP per i selfie ancora una volta. La batteria da 4.500mAh offre questa volta supporto per la ricarica rapida a 60 W. Nonostante quanto sembri apparentemente, i miglioramenti si vedono anche sotto il campo del SoC, questa volta maggiormente performante.