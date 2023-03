iPhone 14 Pro e Pro Max: in arrivo le nuove cover in pelle ufficiali

Secondo nuove indiscrezioni, Apple è al lavoro per ampliare la line-up di cover ufficiali per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Chiaramente, tutte le nuove cover saranno compatibili con lo standard MagSafe: insomma, sarà possibile attaccare magneticamente accessori, come una batteria esterna, oppure mettere in carica il telefono, senza dover ogni volta rimuovere la cover.

A dare la notizia è il tipster Majin Bu (pseudonimo con cui è noto su Twitter), secondo cui Apple sarebbe pronta a lanciare sul mercato alcune nuove cover in pelle MagSafe per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Sarebbe questione di pochi giorni: la produzione di massa delle cover è già iniziata e i preordini potrebbero venire aperti tra davvero pochi giorni.

Insomma, chiamatela se volete una nuova collezione di primavera. Le nuove cover in pelle introducono due colorazioni inedite: viola profondo e marrone dorato. Vanno ad aggiungersi ai colori già disponibili: Terra d’ombra, verde foresta, inchiostro, mezzanotte e rancione.

Curiosamente, i nuovi colori riguardano esclusivamente la collezione di cover in pelle, mentre, secondo Majin Bu, non sono previste nuove cover in silicone. Non nell’immediato, quantomeno.