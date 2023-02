Il Realme 10 Pro in ed. limitata “Coca-Cola” verrà presentato il 10 febbraio

Qualche giorno fa, Realme ha aggiornato il suo sito con il teaser di un’imminente presentazione. “Realme is set to get really refreshing“, si legge nel banner, che mostra anche la siluette di uno smartphone avvolta da un liquido di quell’iper-riconoscibile tonalità tra lo scuro e l’ambrato propria delle bollicine di Coca-Cola. Insomma, si trattava della conferma dell’esistenza del famigerato Coca-Cola phone, che era stato oggetto di alcuni rumor e leak nel corso dei giorni precedenti.

Del telefono sappiamo già molte cose, ad esempio sappiamo che sarà un Realme 10 Pro 5G ribrandizzato. Nel frattempo sono emersi ancora più dettagli. Recentemente Realme ha comunicato che lo smartphone verrà presentato assieme a Coca-Cola il prossimo 10 febbraio.

Inoltre, il telefono sarà un prodotto in edizione limitata. Ne verranno prodotti appena 6.000 e la confezione – a sua volta a tema Coca-Cola -, oltre allo smartphone custodirà anche diversi gadget, tra cui sicuramente una card che fa da certificato di autenticità del telefono e alcuni adesivi.

Ma questo non significa che l’iniziativa non sia avvolta ancora da un po’ di mistero. Ad esempio, non sappiamo se il telefono sarà in vendita in tutti i mercati. Alcuni precedenti rumor parlavano di un’iniziativa destinata esclusivamente al mercato indiano, dove realme va molto forte. Il fatto che il materiale promozionale fatto uscire fino ad adesso sia in inglese, e si rivolga quindi ad un pubblico internazionale, accende un lumicino di speranza, che viene tuttavia immediatamente ucciso dal fatto che, attualmente, il sito di Realme dia esclusivamente la possibilità di ricevere aggiornamenti sull’iniziativa inserendo un numero di telefono con prefisso internazionale +91, cioè quello dell’India.