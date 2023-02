Realme copia la dynamic island degli iPhone 14 Pro: la novità arriva con l’update di fine febbraio

Apple ha lanciato il suo iPhone 14 Pro del 2022 con una grande novità chiamata “Dynamic Island“. Si tratta di una nuova area a forma di pillola che non ospita solo l’hardware della fotocamera, ma funge anche da hub che cambia forma per mostrare le principali notifiche. L’isola dinamica può cambiare forma e dimensione per mostrare avvisi e notifiche.

La novità è stata fortemente acclamata, sia dalla stampa specializzata che dal pubblico. Era solo questione di tempo prima che anche alcuni produttori di telefoni Android decidessero di “prendere spunto”. E, quindi, eccoci qui: una funzione molto simile all’isola dinamica di Apple è stata osservata per la prima volta su uno smartphone della Realme.

In sostanza, con un prossimo aggiornamento – Realme UI 4.0 -, il produttore consentirà di animare la parte superiore dello schermo, che attualmente, in molti smartphone dell’azienda, ospita i fori per le fotocamere. Quelli di Realme diventeranno, quindi, i primi smartphone Android a supportare nativamente una funzione simile a quella della Dynamic Island degli iPhone 14 Pro.

“L’isola” di Realme, ad ogni modo, sembra un pochino più grande di quella di Apple. Verrà utilizzata per mostrare le notifiche principali e per controllare diversi aspetti del telefono, come il player per riprodurre la musica e i video. L’aggiornamento è atteso per la prossima settimana: se avete uno smartphone Realme recente, non dovrete attendere poi così tanto per ricevere la nuova feature. Ad esempio, nell’immagine in apertura condivisa da OnLeaks viene utilizzata per monitorare in tempo reale l’andamento della ricarica rapida SuperVOOC.