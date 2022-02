Spider-Man: No Way Home – Kevin Smith si scaglia contro l’Academy per non averlo nominato agli Oscar

Kevin Smith ha dichiarato che l'Academy ha fatto un errore a non candidare Spider-Man: No Way Home come migliore film per gli Oscar 2022. Ecco le sue parole.

Kevin Smith voleva assolutamente Spider-Man: No Way Home in concorso come migliore film per gli Oscar 2022, e per questo motivo si è scagliato contro l’Academy che, a suo parere, non ha fatto una scelta capace di andare incontro al favore del pubblico.

Ecco le sue parole:

Avevano dieci posti a disposizione per le nomination, e non hanno dato spazio ad uno dei migliori film degli ultimi tre anni. E poi si chiedono come mai nessuno guardi più la notte degli Oscar. Fate una scelta popolare, ca**o. Quanti posti avete a disposizione? Metteteci pure Spider-Man.

Secondo Kevin Smith l’affetto del pubblico dimostrato per lo Spider-Man di Tom Holland, e per i tessiragnatele di Andrew Garfield e Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home, avrebbe meritato una candidatura come miglior film per la 94esima edizione degli Oscar. Ma così non è stato. Il lungometraggio è stato incluso solo nelle candidature per Migliori Effetti Visivi.

Ma, se l’Academy non ha dato a Spider-Man: No Way Home molta considerazione, il lungometraggio ha ottenuto grandi consensi al box office, guadagnando ben 1,7 miliardi di dollari.

Potrebbe interessarti anche questa news: