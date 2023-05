LEGO Spider-Man: dall’1 agosto il set con la battaglia finale di No Way Home

Dall'1 agosto sarà disponibile per gli appassionati il set Lego Spider-Man del film No Way Home con la battaglia finale.

Sul sito ufficiale di LEGO è già stata creata la pagina dedicata ad un set proveniente da Spider-Man: No Way Home, con la battaglia finale che vede impegnati i tre tessiragnatele, Doctor Strange ed i vari villain.

Ecco le immagini. Si tratta di un set composto da 900 pezzi in vendita a 104,99 euro dall’1 agosto.

Diverse sono le minifigure LEGO Marvel presenti nel set, tra cui 3 versioni di Spider-Man: Friendly Neighborhood Spider-Man (Tobey Maguire), The Amazing Spider-Man (Andrew Garfield) e Spider-Man (Tom Holland). Le altre minifigure sono quelle di Electro, Doctor Strange, Goblin, Ned, MJ e Doc Ock.

Sono inclusi anche 3 supporti per minifigure per l’azione aerea, un tetto rimovibile che rivela la mano dell’Uomo sabbia, accesso posteriore apribile a un portale e un morbido elemento ragnatela per avvolgere le minifigure.

Inoltre i costruttori possono ingrandire, ruotare i set in 3D e tenere traccia dei loro progressi utilizzando la app LEGO Builder. Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home è uscito nelle sale cinematografiche a fine 2021, arrivando ad incassare quasi due miliardi di dollari.