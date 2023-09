Taylor Swift: il suo film concerto batte Spider-Man: No Way Home come record di prevendite

Taylor Swift con il suo film-concerto in uscita a ottobre ha battuto il record di prevendite di Spider-Man: No Way Home.

Dopo il tour che sta ottenendo risultati senza precedenti, anche il film concerto di Taylor Swift sta frantumando dei record, ed uno di questi riguarda le prevendite dei biglietti nelle sale AMC, che hanno superato quelle di Spider-Man: No Way Home.

Taylor Swift: The Eras Tour uscirà il prossimo 13 ottobre. Il film concerto ha ottenuto già 26 milioni di dollari di prevendite nei cinema AMC, superando i 16,9 milioni incassati da Spider-Man: No Way Home.

C’è da dire che AMC non è l’unica catena che si occupa della distribuzione di Taylor Swift: The Eras Tour, perciò i numeri di questa produzione, nel complesso, risulteranno essere ancora più alti.

La stessa catena AMC è andata in difficoltà per l’alto numero di prevendite, ed ha dichiarato: