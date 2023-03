Oscar 2023 – Jimmy Kimmel ironizza su Will Smith: “Se farete violenza su qualcuno vincerete un Oscar”

Il presentatore degli Oscar 2023, Jimmy Kimmel, non si è fatto scappare l’occasione di stare sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles facendo ironia su Will Smith e sullo schiaffo a Chris Rock dello scorso anno.

Ecco le parole di Jimmy Kimmel:

Vogliamo che vi divertiate e che siate al sicuro, e soprattutto che io stia al sicuro. Abbiamo perciò stabilito delle regole piuttosto stringenti, se qualcuno commetterà un atto di violenza vincerà un Oscar come migliore attore protagonista, ed avrà la possibilità di fare 19 minuti di discorso. No, seriamente, l’Academy ha una squadra d’emergenza pronta a intervenire. Se mai accadesse qualche episodio violento durante la cerimonia state seduti e non muovetevi. Al massimo abbracciate l’aggressore.