Spider-Man: No Way Home è il film più piratato del 2022, seguito da The Batman e da altri cinecomics. Ecco la lista completa.

Anche quando si parla di titoli piratati i cinecomics dominano: nella classifica dei film più piratati del 2022 dominano i lungometraggio Marvel e DC, ed al primo posto si è piazzato Spider-Man: No Way Home. La Casa delle Idee supera di gran lunga la DC, che comunque piazza due suoi titoli nella lista.

I dati sono stati forniti da Variety Intelligence Platform, che ha reso noto che il 70% dei titoli piratati sono cinecomics. Tra questi c’è Spider-Man: No Way Home che rappresenta il 21% della fetta, The Batman si piazza al secondo posto con il 13%, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è al 10%, Thor: Love and Thunder al 9%, così come Black Adam.

Successivamente troviamo titoli che non sono cinecomics, come Uncharted che ha l’8% degli scaricamenti illegali rispetto al totale, così come Eternals e Top Gun: Maverick, seguiti da Jurassic World: Il Dominio con il 7% e da Encanto con il 6%.

Chiaramente a dominare sono i blockbuster, e su tutti i cinecomics. Tra i titoli non ha ancora sortito effetto Avatar: la Via dell’Acqua, considerando la sua uscita a ridosso del periodo di Natale, e quindi a fine 2022.

Spider-Man: No Way Home e la fratellanza tra tessiragnatele

Andrew Garfield ha dichiarato qualche tempo fa che lui e gli altri due Spider-Man presenti in No Way Home, Tom Holland e Tobey Maguire, hanno formato una vera e propria fratellanza. Ecco le sue parole:

Ho cercato di affrontare questo film come se fosse un corto su Spider-Man ed i suoi amici, e questo mi ha tolto tanta pressione. Diciamo che tutto è stato caricato sulle spalle di Tom, anche perché era la sua trilogia. Io e Tobey eravamo lì per dare un supporto. Vederci tutti e tre insieme è stato veramente interessante, perché eravamo incarnazioni dello stesso personaggio, ma tra di noi esiste una vera e propria fratellanza che credo vada anche oltre il lavoro fatto sul set.

The Batman e il BatVerso

Da qualche tempo è in produzione The Batman – Parte 2, che vedrà il ritorno di Robert Pattinson come protagonista. Il film arriverà nelle sale cinematografiche il 3 ottobre 2025. Nonostante i tanti cambiamenti apportati da James Gunn al DC Cinematic Universe, le storie del Batverso di Matt Reeves resteranno saldamente al loro posto. Lo stesso regista ha detto a riguardo: