Robert Pattinson protagonista del prossimo film di Bong Joon-ho

20—Gen—2022 / 10:10 AM

Dopo aver vestito i panni del cavaliere oscuro, Robert Pattinson si cimenterà in un nuovo progetto cinematografico che vedrà coinvolto come regista il Premio Oscar Bong Joon-ho. Il progetto sarà sviluppato dalla Warner Bros. ed è ancora senza titolo, si sa però che sarà basato sul romanzo Mickey7 di Edward Ashton.

Il libro da cui sarà tratto il film che vedrà coinvolti Robert Pattinson e Bong Joon-ho deve ancora essere pubblicato, ed uscirà il mese prossimo. La storia raccontata vede protagonista Mickey, il membro di una spedizione terrestre mandata a colonizzare il mondo ghiacciato Niflheim. Mickey è colui che viene delegato per occuparsi proprio di missioni pericolose, e potenzialmente suicide. Questo perché il suo corpo è capace di rigenerarsi dopo la morte assieme ai suoi ricordi. Ma Mickey è già morto sei volte, e così Mickey7 dovrà cercare ancora una volta di arrivare nella colonia, e capirà, però, il motivo per cui si tratta di un luogo ancora non colonizzato.

Bong Joon-ho farà da produttore esecutivo al progetto assieme alla compagnia Offscreen, e collaborerà con Dooho Choi della Kate Street Picture Company e con Plan B. Peter Dodd sarà il supervisore della produzione.