La donna che visse due volte: Robert Downey Jr. protagonista del remake di Alfred Hitchcock

Paramount ha messo in lavorazione il remake de La donna che visse due volte, che dovrebbe avere come protagonista Robert Downey Jr.

Un grande classico di Alfred Hitchcock avrà un remake che dovrebbe avere come protagonista un interprete celebre: stiamo parlando di Robert Downey Jr., che è in trattative per entrare nel cast del lungometraggio su La donna che visse due volte.

Il ruolo che andrebbe ad occupare Robert Downey Jr. nel remake di La donna che visse due volte sarebbe quello del protagonista John “Scottie” Ferguson, personaggio interpretato nella versione originale da James Stewart.

Il remake sarà realizzato da Steven Knight, che lavorerà per Paramount Pictures. Robert Downey Jr. farà anche da produttore del progetto assieme alla moglie Susan Downey, ed a John Davis (The Man from U.N.C.L.E., Magnum P.I.) e John Fox (The Blacklist, The Equalizer).

Ricordiamo che La donna che visse due volte racconta la storia di John “Scottie” Ferguson, un detective di San Francisco che viene coinvolto in una storia sentimentale con una donna la cui identità è dubbia.

Robert Downey Jr. dopo aver svestito i panni di Iron Man si è visto in Dolittle, e apparirà anche in Oppenheimer.