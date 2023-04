Cane che abbaia non morde: arriva in Italia il film di debutto del premio Oscar Bong Joon-Ho

Esce in sala il 27 aprile, per la prima volta in Italia, Cane che abbaia non morde, film di debutto del regista coreano Bong Joon-Ho, Premio Oscar per Parasite.

Esce in sala il 27 aprile, ancora inedito in Italia, Cane che abbaia non morde, il debutto del regista coreano Bong Joon-Ho, Premio Oscar per ‘Parasite’. Il film verrà presentato in versione originale sottotitolato in italiano, distribuito da P.F.A. Films ed Emme Cinematografica. Datato 2000, la pellicola è interpretata da Lee Sun Jae e Bae Doo Na, ed è stata vincitrice del Fipresci Prize all’Hong Kong International Film Festival 2001: si tratta di una critica alla classista società coreana, ossessionata dal profitto e dalla scalata sociale, tema ripreso poi proprio in Parasite. Prodotto da Cinema Service, Cj Enterainment e Sidus Pictures, il film è sceneggiato dal regista con Sohn Tae-Woon e Song Ji-Ho e vede alla direzione della fotografia Cho Yong Gyu, alle scenografie Lee Jin-Young, alle musiche Cho Sung Woo con al montaggio Lee Eun Soo.

Cane che abbaia non morde racconta una settimana molto “avventurosa” all’interno di un complesso residenziale: Yoon-ju è un ricercatore universitario che vive con la moglie in un piccolo appartamento di periferia. Benché la coppia sia in attesa del primo figlio, Yoon-ju è frustrato dal fatto di non essere ancora riuscito a farsi assegnare una cattedra. Ben presto si convince che la causa principale del suo malessere sia il continuo abbaiare dei cani appartenenti ai suoi vicini e per questo decide di iniziare a eliminarli. Dopo averne brutalmente ammazzati due, viene però casualmente scoperto da una ragazza, che tenta di acciuffarlo senza però riuscirci. La situazione sembra precipitare quando la moglie di Yoon-ju decide a sua volta di prendere un cane, mentre la ragazza continua a cercarlo…

