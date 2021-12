Samsung Galaxy S21 FE: leak della compagnia anticipa un prezzo ancora più alto

Dopo che i primi leak relativi al prezzo del Samsung Galaxy S21 FE, la compagnia ha per errore svelato il tutto, e non ci sono buone notizie.

Dopo essere stato presumibilmente cancellato dal colosso, ma essere tornato nei suoi piani, con un annuncio forse fissato per l’imminente CES 2021, il Samsung Galaxy S21 FE è diventato nel mentre il re dei leak, ed è stato approfondito in diverse salse. Mentre si è parlato in alcuni casi di report arrivati in rete, che potenzialmente hanno anticipato alcune delle novità del nuovo device, si tratta questa volta (e non è la prima) di una fuga di informazioni direttamente da parte di Samsung, che nello specifico riguarda il prezzo di commercializzazione.

Non è passato molto da quanto questo era emerso, ne avevamo parlato in questo articolo dedicato, e ora la compagnia ha però potenzialmente deluso le aspettative, parlando infatti di cifre leggermente più alte, e quindi abbastanza preoccupanti. Pare infatti che il dispositivo potrebbe essere venduto alla cifra di 769€ per quel che riguarda la versione da 128 GB, con la cifra che lievita notevolmente a 839€ parlando della migliore, che dovrebbe invece offrirne 256.

Parliamo in fondo di 30€ in più nel primo caso e di 20€ in più nel secondo, sicuramente non un valore pronto a cambiare del tutto la vita del device in questione, ma c’è da dire che non abbiamo a che fare con un articolo di fascia bassa, e che anzi per il nuovo gioiellino del colosso pare servirà sborsare cifre alquanto elevate.

Il nuovo leak non ha approfondito alcun ulteriore dettaglio in merito al dispositivo, anche se c’è da dire che la nuova presentazione potrebbe all’effettivo non avere nulla di poi così nuovo da svelare al pubblico, considerando che delle locandine ufficiali avevano già confermato quasi ogni dettaglio del telefono, che in realtà non è ancora stato però approfondito dall’azienda sudcoreana. Abbiamo parlato della questione nell’articolo a cui potete accedere da questo link.