Samsung Galaxy S21 FE: leakato anche il presunto prezzo europeo

Come se i molti leak riguardanti il nuovo Samsung Galaxy S21 FE non fossero bastati, arriva anche il presunto prezzo a cui verrà venduto in Europa.

Sono ormai davvero pochi i dettagli di cui gli utenti non sono a conoscenza per quel che riguarda il nuovo Samsung Galaxy S21 FE, il quale dovrebbe essere presentato nel corso del CES 2022 da parte di Samsung il 5 gennaio. Nonostante quanto emerso fino a oggi, che ci teniamo a specificare, non ha ancora ricevuto conferme da parte dello sviluppatore, ci sono ancora dei dubbi per quel che riguarda il prezzo a cui il colosso sudcoreano dovrebbe avere modo di commercializzare il suo nuovo dispositivo.

Come da poco riportato sulle pagine di XDA-Developers, quello che fino a poco fa veniva dato come un telefono cancellato dovrebbe essere venduto invece anche in Europa, con dei nuovi render di WGinFuture che hanno ripreso il design ormai emerso da tempo grazie a moltissimi report. A quanto pare il dispositivo arriverà da noi con un Exynos 2100, sostituito invece da uno Snapdragon 888 in altre parti del mondo, anche se non ci sono confermi su due modelli con 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio per l’archiviazione.

Tuttavia, a quanto pare il primo modello dovrebbe essere venduto a circa 650€, mentre il migliore, con il doppio di spazio disponibile per i dati, a ben 700€ circa. Si tratta di dati in realtà abbastanza competitivi, specialmente andando a considerare che lo smartphone avrà modo di offrire – sempre che tutti i dettagli vengano confermati – delle performance da top di gamma.

Staremo a vedere se la compagnia avrà presto modo finalmente di ufficializzare il tutto nel nuovo evento legato al mondo della tecnologia, mentre continuano ad arrivare nuovi rumor anche per la serie principale di S22, recentemente approfonditi da diversi leak e apparentemente pronti al reveal solamente in seguito (abbiamo parlato in questo articolo delle presunte fotocamere che i dispositivi dovrebbero presentare).