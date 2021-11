Samsung Galaxy S22 e S22+: leak svela i dettagli delle fotocamere?

Siamo in attesa di scoprire quali saranno le prossime novità presentate da Samsung, che sembra già all’inizio del prossimo anno avrò modo di stupire l’utenza con diversi dispositivi mobile. Nello specifico, si parla ormai da tempo del nuovo Samsung Galaxy S21 FE, anche se non ancora ufficiale già quasi senza segreti (ne abbiamo discusso in questo approfondimento), che con una presentazione durante il CES 2022 potrebbe anticipare di solamente qualche giorno i nuovi Samsung Galaxy S22 e S22+.

Stando a quel che sappiamo nella lineup verrà incluso anche il modello Ultra, che dovrebbe offrire una fotocamera primaria sul retro da 108 MP, e adesso il noto insider Ice Universe ha svelato dettagli sul comparto foto anche degli altri due modelli, potete vedere il suo Tweet qui di seguito.

三星S22(6.06英寸)和S22+(6.55英寸)相机参数:

主摄:50MP 1/1.57 1um F1.8

长焦:3X 10MP 1/3.94 1um F2.4

超广角:12MP 1/2.55" 1.4um F2.2

前摄:10MP 1/3.24" 1.22um F2.2 — Ice universe (@UniverseIce) November 29, 2021

Stando a quanto anticipato da Ice Universe, entrambi i dispositivi (S22 e S22+) condivideranno gli stessi sensori, sia per quel che riguarda le fotocamere dei selfie, sia per il retro. Nello specifico, dovremmo trovarci davanti a fotocamere primarie da 50 MP con sensori dalle dimensioni di 1/1,57 pollici e apertura f/1.8. Si parla poi di una 10 MP telephoto grande 1/3,94 pollici con apertura f/2,4 e supporto allo zoom ottico 3x. L’ultima invece sarebbe una 12 MP ultra grandangolare con apertura di f/2.2 e dimensioni di 1/2,55 pollici. Per i selfie, dovrebbe invece essere presente la solita fotocamera da 10 MP (come avvenuto anche per gli scorsi modelli, ne parliamo in questo articolo) con dimensione dei pixel di 1.22um, grandezza di 1/3,24 pollici e apertura di f/2,2.

Non è mancato anche un accenno alle dimensioni dei pannelli utilizzati per i dispositivi, ovvero un 6,06 pollici per l’S22 base che salgono a 6,55 pollici per la versione Plus, di conseguenza un passo indietro di qualche millimetro rispetto allo scorso anno, ma restiamo ovviamente ancora in attesa di conferme da parte di Samsung prima di dare il tutto per certo.