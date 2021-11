Samsung Galaxy S22 e S22+ avranno la “solita” fotocamera per selfie da 10 MP?

Mentre siamo in attesa di scoprire maggiori dettagli sulla serie Samsung Galaxy S22, che dovrebbero essere svelati già nel corso del prossimo anno al fine di fare chiarezza sui tanto attesi telefoni, non mancano i leak che anticipano le presunte specifiche tecniche dei vari modelli chiacchierati. Si parla questa volta nello specifico della fotocamera per i selfie, che se quanto anticipato è vero potrebbe all’effettivo deludere diversi utenti, per via di una presunta evoluzione rispetto alle scorse serie non particolarmente piacevole.

Nello specifico, è stato anticipato da GalaxyClub che gli S22 e gli S22+ avranno una camera per i selfie con risoluzione 10 MP, che all’effettivo Samsung continua a riproporre già dall’S10, da quindi un totale di 4 anni consecutivi. Pare che il modello Ultra avrà invece la 40 MP vista per gli S20 Ultra e S21 Ultra, sicuramente un risultato nettamente migliore rispetto alla frontale dei primi due modelli.

Va detto in ogni caso che le informazioni non sono ancora confermate, e che aspettiamo novità della compagnia in merito alla questione al fine di saperne di più. Inoltre, è comunque possibile che fra software e hardware i nuovi modelli avranno in ogni caso possibilità decisamente migliori rispetto alle scorse serie, visto che il colosso potrebbe aver lavorato attentamente sulla questione.

All’effettivo, ogni anno i telefoni della compagnia tendono a cambiare di molto, ed è per via di ciò che possiamo aspettarci in ogni caso dei miglioramenti marcati in ogni caso. Parlando dell’interno del dispositivo, sembra che la compagnia potrà optare per il suo nuovo Exynos 2200, forse davvero pieno di potenzialità e pronto a offrire la tecnologia del ray tracing anche su mobile. Vi abbiamo parlato in maniera approfondita della questione all’interno dell’articolo a cui potete accedere recandovi al seguente link.