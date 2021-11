Samsung Exynos 2200: la data di presentazione sembra confermata

Stando a quel che sappiamo, le novità di Samsung potrebbero non ricevere il loro enorme potenziale grazie a dei prodotti Qualcomm, o almeno non del tutto, visto che la compagnia pare al lavoro su un nuovo chip pronto a eguagliare la potenza dei prossimi SoC Snapdragon. Nello specifico, pare che la nuova serie S22 verrà spedita in alcune parti del mondo (forse anche in Italia) con all’interno il nuovo gioiellino del colosso sudcoreano, l’Exynos 2200, di cui però all’effettivo non abbiamo ancora avuto modo di conoscere alcun dettaglio.

Qualcosa si è tuttavia mosso per la compagnia, visto che un poster ufficiale, come svela Wccftech, ha anticipato in fatto che un annuncio potrebbe essere particolarmente vicino in vista della prossima serie di dispositivi flagship per la compagnia. Trovate qui di seguito la frase esatta riportata da Samsung, ovviamente tradotta.

Il gaming ha fatto molta strada. Ciò che un tempo consideravamo “immersivo”, era basato su diversi fattori esterni, come l’ambiente circostante. Tuttavia, i progressi dei semiconduttori hanno cambiato il gaming: scopri come, quando ci muoveremo verso la nostra nuova casa il 19 novembre.

All’effettivo, non è quindi detto che nel corso del mese di novembre la compagnia avrà davvero modo di annunciare finalmente il nuovo Exynos 2200, ma c’è da dire che il rumor ha preso particolarmente piede per via del fatto che alcuni report hanno accennato a un supporto per il Ray Tracing. SI tratta di una tecnologia sempre più comune nell’ambito di console da gaming e PC high-end, e potrebbe esserlo in futuro anche per i telefoni, partendo dal nuovissimo SoC della compagnia.

È addirittura possibile che il colosso sveli un SoC dedicato nello specifico proprio a questa tecnica, come accennato ad esempio dal leaker Tron, stando al quale vedremo infatti un Exynos 1250 e non un 2200, che forse verrebbe annunciato solamente in seguito. Non ci resta per ora che restare in attesa di novità dalla compagnia, che scoprirà le sue carte (anche se non sappiamo quali) molto presto.