Samsung Galaxy S21 FE: foto leakate confermano specifiche e design?

Sembra che il nuovo Samsung Galaxy S21 FE non abbia più segreti per gli utenti, visto che delle foto leakate potrebbero aver anticipato tutti i dettagli.

Il Samsung Galaxy S21 FE, che fino a qualche mese fa veniva dato per cancellato come suggerito da degli indizi del colosso sudcoreano, è stato in realtà apparentemente solo rinviato di qualche mese. All’effettivo infatti, tutto fa pensare che il lancio sia particolarmente vicino, e che avremo modo di scoprire di più in merito al prodotto nel corso del nuovo CES di gennaio 2022, anche se tutti i dettagli sembrano ormai già finiti in rete, e possiamo farci quindi un’idea particolarmente approfondita di quello che dovremmo trovarci davanti durante nella presentazione.

Nello specifico, le pagine di CoinBRS hanno riportato le immagini della pubblicizzazione del telefono Samsung, come anche quelle che dovrebbero essere usate in seguito a questa, assieme a tutti i dettagli sotto alla scocca. Parlando delle specifiche, ci troveremo a quanto pare davanti a una doppia opzione fra Snapdragon 888 ed Exynos 2100 che cambierà in base al mercato di riferimento, con il secondo che verrà probabilmente scelto per il nostro. Parliamo quindi della GPU Mali G78 per il SoC Exynos di Samsung e dell’Adreno 660 per la controparte Qualcomm, con 12 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione che dovrebbero andare a completare il tutto.

Il device dovrebbe avere uno schermo da 6,4 pollici FHD+ (1080×2340) AMOLED con un layer Gorilla Glass, il quale presenterebbe una camera punch-hole al centro. Mentre questa avrà stando a quel che sappiamo risoluzione di 32 MP, sul retro dovrebbe invece essere allocato un setup con una primaria da 64 MP assieme a un sensore grandangolare e a uno di profondità.

Non ci resta ormai che aspettare la presentazione ufficiale della compagnia al fine di poter finalmente scoprire di più in merito anche a data di lancio e prezzi del nuovo gioiellino.