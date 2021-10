The King’s Man – Le Origini: nuovo teaser trailer del film 20th Century Studios

Dopo essere stato rimandato più volte, sembra proprio che finalmente avremo l’opportunità di gustarci The King’s Man – Le Origini dal 29 dicembre nelle sale italiane. Il lungometraggio targato 20th Century Studios rivela le origini della prima agenzia di intelligence indipendente, che andrà a costituire poi quelle viste in Kingsman – Secret Service e Kingsman – Il cerchio d’oro. Oggi presentiamo un nuovo, breve trailer in lingua originale, dal titolo “Rogues”.

Nel cast del film Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance. Basato sul fumetto “The Secret Service” di Mark Millar e Dave Gibbons, il soggetto è di Matthew Vaughn e la sceneggiatura è firmata dallo stesso Vaughn & Karl Gajdusek.

Questa la sinossi ufficiale:

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli.

