The King’s Man – Le Origini: dal 23 febbraio disponibili i DVD, Blu-Ray e UHD Steelbook

The King’s Man – Le Origini, il prequel dei primi due film del franchise Kingsman diretti da Matthew Vaughn, è disponibile da oggi, 23 febbraio, in Blu-Ray, DVD e UHD Steelbook. Le versioni Blu-Ray e UHD includono tanti contenuti extra, tra cui il documentario The King’s Man: Il grande gioco ha inizio, che ripercorre la nascita e lo sviluppo dell’agenzia Kingsman, e due approfondimenti inediti da non perdere.

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King’s Man – Le Origini rivela le origini della prima agenzia di intelligence indipendente.

Il film è diretto da Matthew Vaughn e interpretato da Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance.

CONTENUTI EXTRA

Documentario The King’s Man: Il grande gioco ha inizio:Una generazione perduta – Cast e filmmaker ripercorrono il processo che ha portato in vita una storia attentamente strutturata che esplora le origini dell’agenzia di intelligence Kingsman.

Gli Oxford e i cattivi – Incontro ravvicinato con i nuovi incredibili personaggi raccontati da Matthew Vaughn.

Tutto il mondo è un palcoscenico – Approfondimento sulla minuziosa ricostruzione del mondo di The

King’s Man – Le Origini attraverso interviste, footage, artwork e dettagli dal set.

Strumenti di guerra – Focus sulle tecnologie analogiche da spia e le armi diffuse all’inizio del Ventesimo Secolo utilizzate nel film e che hanno determinato i combattimenti e il lavoro degli stuntman del film.

La fortuna aiuta gli audaci – Il regista Matthew Vaughn e il suo team creativo approfondiscono la Colonna sonora e il sound design di The King’s Man – Le Origini.

Lunga vita alla Kingsman – Il cast e i filmmaker condividono l’esperienza vissuta durante le riprese.

Featurette:Terra di Nessuno: analisi scena del duello all’arma bianca – Tutti gli step del processo creativo dietro l’entusiasmante sequenza della sfida tra coltelli: prove, storyboard, interviste e footage dal set, fino all’incredibile resa degli effetti speciali.

La memoria e la ricerca di uno scopo – Approfondimento sulle straordinarie organizzazioni Royal British Legion e Help for Heroes, due strutture responsabili del recupero, benessere e occupazione dei veterani militari, con il commento di Matthew Vaughn a favore delle loro missioni.

(*I contenuti extra potrebbero variare in base al formato)SCHEDA PRODOTTO Cast:

Ralph Fiennes (Orlando Oxford) Gemma Arterton (Polly) Rhys Ifans (Grigori Rasputin) Matthew Goode (Morton) Tom Hollander (Re Giorgio, Kaiser Guglielmo,

Zar Nicola) Harris Dickinson (Conrad Oxford) Daniel Brühl (Erik Jan Hanussen) Djimon Hounsou (Shola) Charles Dance (Kitchener) Regia:

Matthew Vaughn

Produttori:

Matthew Vaughn, David Reid, Adam Bohling

Produttori esecutivi

Mark Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn, Ralph Fiennes

Sceneggiatura:

Matthew Vaughn e Karl Gajdusek

Soggetto:

Matthew Vaughn

Musiche:

Matthew Margeson e Dominic Lewis

Basato sul fumetto

The Secret Service di Mark Millar e Dave Gibbons

SPECIFICHE TECNICHE

Durata:

131 minuti circa

Rating:

6+

Aspect Ratio:

2.39:1

Audio:

UHD: Inglese Dolby Atmos 7.1.4; Italiano, Tedesco, Francese Dolby Digital Plus 7.1; Inglese audio descrittivo Dolby 2.0.

Blu-Ray: Italiano Dolby Digital Plus 7.1; Inglese DTS-HD MA 7.1.

DVD: Italiano, Inglese e Tedesco Dolby Digital 5.1;

Sottotitoli:

UHD: Italiano, Tedesco, Inglese per non udenti, Danese, Finlandese, Norvegese, Svedese, Francese.

Blu-Ray: Italiano, Inglese per non udenti.

DVD: Italiano, Inglese per non udenti, Tedesco.