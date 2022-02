The King’s Man – Le Origini, da oggi su Disney+ e in Home Video

Da oggi disponibile su Disney+ e in DVD, Blu-Ray e UHD Steelbook The King’s Man – Le Origini, con numerosi contenuti extra.

The King’s Man – Le Origini, il prequel dei primi due film del franchise Kingsman diretti da Matthew Vaughn, è disponibile da oggi, 23 febbraio, su Disney+ (come vi avevamo già anticipato) nonché in Home Video in versione Blu-Ray, DVD e UHD Steelbook.

Le versioni Blu-Ray e UHD includono tanti contenuti extra spettacolari, tra cui il documentario The King’s Man: Il grande gioco ha inizio, che ripercorre la nascita e lo sviluppo dell’agenzia Kingsman, e due approfondimenti inediti da non perdere.

Questa la sinossi ufficiale:

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King’s Man – Le Origini rivela la nascita della prima agenzia di intelligence indipendente.

Il film è diretto da Matthew Vaughn e interpretato da Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance.

Nei contenuti extra un documentario The King’s Man: Il grande gioco ha inizio e due featurette

Questi i capitolo del documentario:

Una generazione perduta – Cast e filmmaker ripercorrono il processo che ha portato in vita una storia attentamente strutturata che esplora le origini dell’agenzia di intelligence Kingsman.

Gli Oxford e i cattivi – Incontro ravvicinato con i nuovi incredibili personaggi raccontati da Matthew Vaughn.

Tutto il mondo è un palcoscenico – Approfondimento sulla minuziosa ricostruzione del mondo di The King’s Man – Le Origini attraverso interviste, footage, artwork e dettagli dal set.

Strumenti di guerra – Focus sulle tecnologie analogiche da spia e le armi diffuse all’inizio del Ventesimo Secolo utilizzate nel film e che hanno determinato i combattimenti e il lavoro degli stuntman del film.

La fortuna aiuta gli audaci – Il regista Matthew Vaughn e il suo team creativo approfondiscono la Colonna sonora e il sound design di The King’s Man – Le Origini.

Lunga vita alla Kingsman – Il cast e i filmmaker condividono l’esperienza vissuta durante le riprese.

Questi invece i contenuti delle due featurette:

Terra di Nessuno: analisi scena del duello all’arma bianca – Tutti gli step del processo creativo dietro l’entusiasmante sequenza della sfida tra coltelli: prove, storyboard, interviste e footage dal set, fino all’incredibile resa degli effetti speciali.

La memoria e la ricerca di uno scopo – Approfondimento sulle straordinarie organizzazioni Royal British Legion e Help for Heroes, due strutture responsabili del recupero, benessere e occupazione dei veterani militari, con il commento di Matthew Vaughn a favore delle loro missioni.

