AirPods 3 non supporteranno i dispositivi non compatibili con iOS 13

Come recentemente emerso grazie a Apple in seguito all’evento della giornata di ieri, le nuove AirPods hanno un “difetto” particolarmente importante, che molti utenti faranno bene a considerare prima di procedere con l’acquisto del dispositivo. Abbiamo a che fare con la terza generazione delle cuffie del colosso di Cupertino, che evolvendo le potenzialità della scorsa sembra ormai pronta a dire addio ad alcuni specifici device.

Si parla di iPhone, iPad e iPod che non sono compatibili con il sistema operativo iOS 13, il che avviene già per la serie di iPhone 6 e per il 5s, come anche dagli iPad mini 2 e Air, e infine dall’iPod Touch. Il tutto è stato riportato sulle pagine di MacRumors, dove viene spiegato che Apple ha confermato la necessità per le nuove cuffie di utilizzare alcune specifiche feature introdotte con iOS 13 (e ovviamente disponibili anche per gli OS di Apple successivi), le quali non sono però supportate dai dispositivi appena elencati dai precedenti.

C’è per fortuna da dire che, come confermato nel corso dell’evento dove i MacBook Pro sono stati i veri protagonisti (ne abbiamo parlato nel dettaglio all’interno di questo approfondimento), le nuove cuffie non hanno in alcun modo sostituito la serie precedente, visto che le AirPods 2 sono ancora in commercio assieme alle Pro. Di conseguenza chi possiede uno dei prodotti non supportati dal nuovo modello può comunque scegliere altre cuffie su cui far affidamento.

Considerando che la dichiarazione arriva direttamente dal sito ufficiale della compagnia, è difficile immaginare che un dietrofront arrivi in seguito, ed è quindi probabile che i device non supportati restino tali, e sia purtroppo una necessità degli utenti dover fare un upgrade con un modello più recente. Vi abbiamo parlato nello specifico di tutti i dettagli relativi alle nuove cuffie nel nostro approfondimento dedicato, che trovate a questo link.