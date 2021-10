AirPods 3 annunciate da Apple, svelati prezzi e dettagli

Durante l’evento di oggi, 18 ottobre 2021, le sorprese non sono di certo mancate. I fan si aspettavano molto da parte di Apple, considerando anche nello specifico i numerosi leak che sono emersi nel corso delle ultime settimane, e finalmente il colosso ha fatto maggiore chiarezza su tutto, parlando dei suoi nuovi prodotti. Mentre i dispositivi che hanno regnato sono i MacBook Pro, non sono mancate infatti ulteriori sorprese, come ad esempio le AirPods 3.

Parliamo della terza generazione di AirPods, arrivata dopo la revisione del 2019, che per fortuna sembra non avrà modo di deludere le aspettative. Il modello, come mostrato, non si presenta con il classico gommino da inserire all’interno dell’orecchio, e non troviamo inoltre la cancellazione attiva del rumore, ha confermato da Apple stessa. Parliamo di una feature particolarmente amata, la cui mancanza speriamo però non si farà sentire per il modello in questione. Confermato invece l’audio spaziale, il quale punta a rendere l’esperienza di ascolto molto più immersiva grazie alle proprie potenzialità.

Parlando della batteria, troviamo la possibilità di ascoltare per un totale di 6 ore, con 5 minuti di ricarica che permettono invece un’intera ora di utilizzo. Il totale aumenta a 30 ore se si considera anche il case del dispositivo, il quale è anche compatibile con lo standard MagSafe, come confermato dalla compagnia nel corso della conferenza.

I dispositivi sono già preordinabili da oggi, e verranno rilasciati la prossima settimana al prezzo di 179$.