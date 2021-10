Blade: rivelata la data d’uscita del film Marvel?

L’account Twitter ufficiale Marvel India avrebbe rivelato in un’immagine con i lungometraggi della Fase 4 dell’MCU e con la data d’uscita di Blade, stabilita, secondo quanto mostrato nel manifesto, per il 7 ottobre 2022. Si tratterebbe quindi di un periodo che va da qui ad un anno, un lasso di tempo che però non convince molto.

Qui sotto trovate l’immagine completa del manifesto con la data d’uscita di Blade.

Ciò che fa dubitare di questa data è il fatto che le riprese del lungometraggio non sarebbero ancora iniziate, e che la Marvel aveva sì bloccato il 7 ottobre 2022 come giorno d’uscita di un nuovo film, ma successivamente ha riprogrammato il lungometraggio (di cui non è stato specificato il titolo) per il 6 ottobre 2023. Potrebbe essere proprio questa la data d’uscita effettiva di Blade.

Sta di fatto che l’immagine viene da un account ufficiale, perciò vedremo se i Marvel Studios dagli Stati Uniti confermeranno o meno la cosa.

Il nuovo film su Blade sarà diretto da Bassam Tariq, mentre il protagonista del lungometraggio sarà Mahershala Ali. Ricordiamo che tra il 1998 ed il 2004 sono stari realizzati tre film dedicati a Blade con Wesley Snipes protagonista, che, secondo Tariq, verranno omaggiati nel reboot.