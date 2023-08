Sly: rivelata la data d’uscita del documentario Netflix su Sylvester Stallone

La piattaforma streaming Netflix ha rivelato la data d’uscita della docuserie su Sylvester Stallone. Si sapeva che il documentario sarebbe uscito a novembre, da poco è stato reso noto che la data di distribuzione di Sly su Netflix sarà quella del 3 novembre.

Ecco la descrizione del documentario Sly:

Per quasi 50 anni Sylvester Stallone ha intrattenuto milioni di persone con iconici film. Ha mostrato sullo schermo personaggi e franchise di successo, da Rocky a Rambo, fino ad arrivare a I Mercenari. Questo documentario retrospettivo offre uno sguardo profondo sull’interprete candidato all’Oscar. Sylvester Stallone è stato un attore-sceneggiatore-regista-produttore, che ha messo in parallelo la sua ispiratrice storia di perdenti con i personaggi indelebili che ha portato in vita.