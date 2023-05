Arnold: il trailer della docuserie Netflix su Arnold Schwarzenegger

Online è stato pubblicato il trailer di Arnold, la docuserie su Arnold Schwarzenegger che arriverà sulla piattaforma streaming Netflix a giugno. Si tratta di un progetto che intende raccontare il percorso del popolare attore di Terminator.

Ecco il filmato.

Assieme al trailer sono stati rivelati anche i contenuti dei vari episodi. Il primo sarà intitolato “Athlete” e racconterà del primo periodo di vita di Arnold Schwarzenegger, quando in Austria iniziò a dedicarsi al body building, arrivando a collezionare tredici titoli.

Il secondo episodio è intitolato “Actor”, e racconta dell’arrivo di Schwarzenegger negli Stati Uniti, e del suo percorso a Hollywood in film come Terminator, Predator, ma anche in commedie come I Gemelli. Infine, il terzo episodio dal titolo “American” si soffermerà sul percorso politico dell’attore, che lo ha portato a diventare Governatore dello Stato della California.

Arnold Schwarzenegger arriverà su Netflix anche con la serie TV Fubar, che sarà la sua prima apparizione sul piccolo schermo. Netflix ha deciso di celebrare questo evento proponendo anche la docuserie sull’ attore iconico degli anni Ottanta e Novanta.