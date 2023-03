Killers Of The Flower Moon: rivelata la data d’uscita del film di Martin Scorsese

Ecco quando verrà distribuito Killers Of The Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese, realizzato da Apple.

Dopo che è stato annunciato che Killers Of The Flower Moon farà il suo esordio durante il Festival di Cannes 2023, è stato anche rivelato quando uscirà al cinema il nuovo lungometraggio di Martin Scorsese: ovvero il 20 ottobre. Il film sarà preceduto da una prima uscita limitata il 6 ottobre.

A produrre il lungometraggio sono stati gli Apple Studios, anche se non è stata rivelata la data in cui Killers Of The Flower Moon farà il suo esordio su AppleTV Plus. L’ultimo film di Martin Scorsese, fino ad ora, è stato The Irishman.

La storia al centro del film è basata sul best-seller di David Grann e racconta dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi, una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.

Il cast del film è formato da nomi di grande rilievo, come Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser. E comprende anche Lily Gladstone, Jason Isbell, Sturgill Simpson, Louis Cancelmi, William Belleu, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy e Scott Shepherd.