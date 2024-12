Le stelle simili al Sole rilasciano enormi quantità di radiazioni nello spazio più spesso di quanto si credesse in passato.

Le tempeste solari che si sono verificate alcuni secoli fa sono registrate negli anelli degli alberi e negli isotopi. Ma se si vuole tornare indietro abbastanza a lungo, a migliaia di anni, i documenti sono molto più oscuri. Se avessimo dati dettagliati che risalgono a millenni fa, sapremmo quanto spesso si verificano tali tempeste.

Ma con i dati attuali, non possiamo determinare con precisione la frequenza con cui la nostra stella mostra queste esplosioni cosmiche. Per aggirare questo problema, un team di scienziati di tutto il mondo ha deciso di osservare altre stelle simili alla nostra per tenere sotto controllo la loro furia e confrontarle con la nostra stella natale.

Studiare i superflare su stelle simili al Sole grazie all’utilizzo dei dati del telescopio Kepler della NASA

“Non possiamo osservare il Sole per migliaia di anni“, ha detto Sami Solanki, direttore del Max Planck Institute for Solar System Research (MPS). “Invece, però, possiamo monitorare il comportamento di migliaia di stelle molto simili al Sole in brevi periodi di tempo. Questo ci aiuta a stimare la frequenza con cui si verificano i superflare“.

In un nuovo studio pubblicato su Science, i ricercatori hanno esaminato i dati sulla luminosità raccolti dal telescopio Kepler della NASA tra il 2009 e il 2013. Nel complesso, queste misure hanno fornito una vasta base di osservazione. “Nella loro interezza, i dati di Kepler ci forniscono la prova di 220.000 anni di attività stellare“, ha detto Alexander Shapiro dell’Università di Graz.

Mentre Kepler ha osservato ogni stella solo per pochi anni, la combinazione dei dati di migliaia di stelle simili al Sole ha fornito l’equivalente di 220 millenni di attività stellare. Questo ampio campione ha permesso agli scienziati di trarre conclusioni più sicure sulla frequenza dei brillamenti massicci su stelle simili al Sole. Si sono concentrati su 56.450 stelle che corrispondono alla temperatura e alla luminosità del Sole. Da queste stelle, il team ha accuratamente individuato 2.889 brillamenti estremamente forti, noti come superflare, su 2.527 stelle.