Un team internazionale di scienziati che utilizza le osservazioni dei satelliti tedeschi della NASA ha trovato prove che la quantità totale di acqua dolce della Terra è diminuita bruscamente a partire da maggio 2014. I ricercatori hanno suggerito che lo spostamento potrebbe indicare che i continenti della Terra sono entrati in una fase più secca. Dal 2015 al 2023, le misurazioni satellitari hanno mostrato che la quantità media di acqua dolce immagazzinata sulla terraferma – che include l’acqua liquida superficiale come laghi e fiumi, oltre all’acqua nelle falde acquifere sotterranee – era di 1.200 km cubi inferiore ai livelli medi dal 2002 al 2014, ha sottolineato Matthew Rodell, idrologo presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt. Maryland.

L’acqua dolce è diminuita drasticamente: ecco il rapporto

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite sullo stress idrico pubblicato nel 2024, la riduzione dell’acqua disponibile mette a dura prova gli agricoltori e le comunità, portando potenzialmente a carestie, conflitti, povertà e un aumento del rischio di malattie quando le persone si rivolgono a fonti d’acqua contaminate. Il team di ricercatori ha identificato questa brusca diminuzione globale dell’acqua dolce utilizzando le osservazioni dei satelliti GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), gestiti dal Centro aerospaziale tedesco, dal Centro di ricerca tedesco per le geoscienze e dalla NASA.

I satelliti GRACE misurano le fluttuazioni della gravità terrestre su scale mensili che rivelano i cambiamenti nella massa d’acqua sopra e sotto il suolo. I satelliti di GRACE hanno volato da marzo 2002 a ottobre 2017. Il declino dell’acqua dolce globale riportato nello studio è iniziato con una massiccia siccità nel nord e nel centro del Brasile, ed è stato seguito a breve da una serie di gravi siccità in Australasia, Sud America, Nord America, Europa e Africa. Le temperature oceaniche più calde nel Pacifico tropicale dalla fine del 2014 al 2016, culminate in uno degli eventi di El Niño più significativi dal 1950, hanno portato a cambiamenti nelle correnti a getto atmosferiche che hanno alterato i modelli meteorologici e delle precipitazioni in tutto il mondo.