Laghi d’acqua dolce, allarme evaporazione

In tutto il mondo si sta accelerando un processo di evaporazione dei laghi d’acqua dolce. L’evaporazione va misurata in modo singolo per ogni lago.

Un nuovo team di studio ha registrato un inquietante aumento dell’evaporazione dei laghi d’acqua dolce di tutto il mondo. Insieme al fenomeno di evaporazione ci sono anche l’intensificazione delle fioriture delle alghe e l’esaurimento d’ossigeno. Il livello di evaporazione è sempre più alto.

L’evaporazione del lago svolge un ruolo più importante nel ciclo idrologico di quanto si pensasse in precedenza. Abbiamo scoperto che l’evaporazione a lungo termine del lago è di 1.500 più o meno 150 chilometri cubi all’anno, che è il 15,4% più grande delle stime precedenti.

Gang Zhao, ecologo della Texas A & M University

La conseguenza che l’evaporazione ha è quella in sostanza sul nostro clima e sulla meteorologia del nostro pianeta. I laghi naturali e artificiali occupano i 5 milioni di chilometri quadrati della superficie terrestre della Terra. Ci sono zone più grandi di acqua a causa di una riduzione dello strato di ghiaccio. Esse hanno dato modo al cielo di assorbire tali molecole d’acqua. Tutto ciò velocizza il ciclo dell’acqua dalla sua presenza sulla Terra alla sua dispersione nell’atmosfera.

Zhao e il suo team per misurare il vero volume d’acqua che viene persa ha dovuto calcolare l’evaporazione in modo indipendente per ogni lago. Così tale procedimento è stato da loro svolto per l’1,42 milioni di laghi in tutto il mondo. Un lavoro certosino ma autentico.

La volta celeste sta dissetandosi con oltre 3 trilioni di litri in più ogni anno rispetto al passato. I bacini artificiali sono coloro che hanno contribuito maggiormente a tale evaporazione. Zhao e la squadra hanno reso pubblici i dati creati, il GLEV (volume globale di evaporazione del lago). Inoltre, stanno sollecitando coloro che prendono decisioni sulla gestione dell’acqua e la più ampia comunità scientifica a farne uso.

Potrebbe interessarti: