Luther: Netflix aggiunge al cast del film Andy Serkis e Cynthia Erivo

Il film su Luther realizzato dalla piattaforma streaming Netflix ha trovato due nuovi membri del cast: stiamo parlando di Andy Serkis e Cynthia Erivo. I due interpreteranno dei personaggi chiave che avranno a che fare con il protagonista nei cui panni si calerà ancora una volta Idris Elba.

Nel film dedicato a Luther, Andy Serkis interpreterà la parte del villain, mentre Cynthia Erivo sarà una detective che si ritroverà al fianco del protagonista Idris Elba. A scrivere la sceneggiatura sarà Neil Cross, mentre alla regia ci sarà Jamie Payne.

Non sono state diffuse notizie riguardo la data d’uscita del film su Luther, ma con le riprese che si stanno svolgendo alla fine del 2021, sembra sia possibile che la distribuzione del lungometraggio possa avvenire entro il 2022.

Tempo fa la possibilità che si realizzasse un lungometraggio era già stata anticipata dallo stesso Idris Elba, che aveva dichiarato:

Non ci sono idee per una nuova stagione, ma vorrei chiarire che mi piacerebbe vedere Luther in una trasposizione come film. E posso dire che siamo vicini alla possibilità di fare un lungometraggio.

La serie dedicata a Luther è composta da venti episodi, che sono andati in onda per cinque stagioni su BBC One tra il 2010 e il 2019. In Italia la serie ha debuttato nel 2011 su Fox Crime, e nel 2014 su Rai 2, ed è ora disponibile su Netflix.