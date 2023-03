Luther: Verso l’Inferno – Idris Elba si augura ci siano anche altri film

Idris Elba ha parlato di recente a Comicbook.com di come, dopo l’uscita di Luther: Verso l’Inferno, possano essere realizzati anche altri lungometraggi relativi al suo personaggio. Ricordiamo che il film è disponibile su Netflix dal 10 marzo.

Ecco le sue parole:

Il bello di tutto ciò è ritrovarsi con più spazio per raccontare una storia più grande che non debba essere divisa in episodi. Ora abbiamo questo grande spazio ed un po’ più di budget, e più tempo per approfondire certe cose. Ho sempre sognato che con i film di Luther avremmo potuto avere delle alternative e adesso ci sono le possibilità, perciò mi auguro che questo lungometraggio sia solo il primo di tanti.

Questa è la sinossi del film Luther, Verso l’inferno:

In questa epica continuazione della premiata saga televisiva reimmaginata per il cinema, un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Idris Elba) si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l’efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario. Nel film recitano anche Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, che torna nel ruolo di Martin Schenk.