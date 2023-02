Luther: Verso l’Inferno, trailer e poster del nuovo film della serie con Idris Elba

Qualcosa sta per accadere... Luther: Verso L'Inferno sta per arrivare in cinema selezionati dal 24 febbraio, e su Netflix dal 10 marzo. Ecco trailer e poster ufficia

Torna il detective Luther interpretato da Idris Elba per un nuovo, inquietante caso, a marzo su Netflix (e a febbraio nei cinema) con Luther: Verso l’inferno. Il film (dal titolo Luther: Fallen Sun, in lingua originale) sarà in cinema selezionati dal 24 febbraio, e su Netflix dal 10 marzo. Ecco il trailer – in v.o. e col doppiaggio italiano – e il poster ufficiale.

Nel cast del nuovo capitolo, diretto da Jamie Payne, anche Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, che torna nei panni di Martin Schenk. Dopo cinque (altalenanti) stagioni girate e pubblicate tra il 2010 e il 2019, Luther si imbatte nel caso di un serial killer che sta terrorizzando Londra… peccato solo che, in prigione dopo alcuni sfortunati eventi, non abbia modo di dargli la caccia in prima persona. Almeno fin quando non decide di evadere, pur di concludere il lavoro.

Questa la sinossi ufficiale:

In Luther: Verso l’inferno, epica continuazione della premiata saga televisiva reimmaginata per il cinema, un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Idris Elba) si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l’efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario. Nel film recitano anche Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, che torna nel ruolo di Martin Schenk.

