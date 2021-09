Xiaomi sta per annunciare degli occhiali Smart in collaborazione con Dior?

Nella giornata di mercoledì avremo modo di scoprire alcune delle novità che Xiaomi ha in cantiere per l’utenza, grazie all’evento recentemente annunciato che dovrebbe contenere diverse importanti novità. Mentre non abbiamo ancora conferme sulla questione, ed è probabile che avremo a che fare con la serie Xiaomi 11T, approfondita per quel che concerne le specifiche leakate all’interno di questo articolo, sembra che delle sorprese particolarmente gradite potrebbero arrivare.

Un nuovo poster della compagnia ha infatti mostrato un occhio umano, con una scritta traducibile con “Vedi il futuro“, e mentre il teaser è ancora alquanto misterioso i tipster hanno già preso di petto la situazione. Parliamo di un report arrivato dal noto leaker Digital Chat Station, conosciuto anche come DCS, il quale sulla piattaforma di Weibo si occupa spesso di diversi importanti scoop relativi alle novità del colosso cinese e di ulteriori compagnie.

Nello specifico, è stato spiegato che non dovremmo a che fare con uno smartphone, con magari qualche tecnologia di visualizzazione particolare, ma con un paio di occhiali smart prodotti in collaborazione con Xiaomi. Si parla di Dior, il che sottolineerebbe come le due aziende possano ottenere un risultato simile a quello annunciato pochissimo tempo a dietro da Facebook e Ray-Ban, ve ne abbiamo parlato in questo approfondimento.

Attualmente, non sappiamo se il tutto verrà confermato da parte della compagnia cinese, e c’è da sottolineare che anche nel caso in cui buone notizie facciano capolino in tal senso, non abbiamo ancora alcun tipo di dettaglio relativo alle feature che gli occhiali dovrebbero proporci. Finalmente, nella giornata di mercoledì potremo scoprire la realtà dei fatti, che speriamo ovviamente risulti sorprendente e si presenti in forma smagliante, con magari dei veri e propri nuovi occhiali targati Xiaomi in grado di offrire funzionalità uniche.